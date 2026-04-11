Иран поддерживает контакт с Ливаном, чтобы убедиться в прекращении огня

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Тегеран поддерживает контакт "с соответствующими сторонами" в Ливане, чтобы быть в курсе, как соблюдается режим прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Переговоры между делегациями США Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана , который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке . Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.

"В эти несколько дней эта тема было очень четко обозначена, и со вчерашнего дня, когда мы прибыли, установлена непрерывная связь между Исламабадом и Бейрутом . Мы также находимся в контакте с нашим послом в Бейруте, и он регулярно перед нами отчитывается. Также мы находимся в контакте с соответствующими сторонами в Ливане , чтобы убедиться, что обязательства, связанные с режимом прекращения огня, соблюдаются на всех фронтах", - приводит слова Багаи телеканал SNN

По словам официального представителя МИД, переговоры, "по сути", начались с момента прибытия иранской делегации в Исламабад.

Багаи отметил, что встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом длилась более двух часов. Во время встречи делегация стремилась донести позиции Ирана относительно плана из 10 пунктов без двусмысленностей.

Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф . Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи , глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.