Иран поддерживает контакт с Ливаном, чтобы убедиться в прекращении огня - РИА Новости, 11.04.2026
15:54 11.04.2026 (обновлено: 15:58 11.04.2026)
Женщина с иранским флагом. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Тегеран поддерживает контакт "с соответствующими сторонами" в Ливане, чтобы быть в курсе, как соблюдается режим прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"В эти несколько дней эта тема было очень четко обозначена, и со вчерашнего дня, когда мы прибыли, установлена непрерывная связь между Исламабадом и Бейрутом. Мы также находимся в контакте с нашим послом в Бейруте, и он регулярно перед нами отчитывается. Также мы находимся в контакте с соответствующими сторонами в Ливане, чтобы убедиться, что обязательства, связанные с режимом прекращения огня, соблюдаются на всех фронтах", - приводит слова Багаи телеканал SNN.
По словам официального представителя МИД, переговоры, "по сути", начались с момента прибытия иранской делегации в Исламабад.
Багаи отметил, что встреча иранской делегации с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом длилась более двух часов. Во время встречи делегация стремилась донести позиции Ирана относительно плана из 10 пунктов без двусмысленностей.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
В миреИранСШАЛиванМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиДональд Трамп
 
 
