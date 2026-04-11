Юрист предупредила об опасности аренды квартиры без договора
03:18 11.04.2026
Юрист предупредила об опасности аренды квартиры без договора

Юрист Ногайлиева: отсутствие договора аренды жилья грозит опасными последствиями

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отсутствие письменного договора при сдаче или съеме жилья может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. О главных рисках агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
"Риск представляет сокрытие доходов от сдачи жилья в наем. Наймодателю, не задекларировавшему доход, грозит взыскание неуплаченного налога за три предшествующих года, пеня за каждый день просрочки и штраф в размере до 40% от суммы недоимки, если доказано умышленное уклонение", — предупредила юрист.
По словам эксперта, "серую" аренду выявляют по сообщениям соседей, УК и правоохранителей. Налог можно платить как физическое лицо (13–22%), как ИП (6–15%) или как самозанятый (4–6%).
Если договор не заключен в письменной форме, стороны остаются без защиты: собственник может внезапно повысить плату или выселить жильцов, а арендатор — испортить имущество без последствий. В спорных ситуациях доказать что-либо в суде будет практически невозможно. Эксперт советует всегда оформлять хотя бы простой письменный договор — это обезопасит и арендатора, и наймодателя.
