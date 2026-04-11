Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. В мире осознают, что существуют альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив, утверждает президент США Дональд Трамп.
Ранее американский президент написал в соцсети Truth Social, что огромное количество пустых танкеров в данный момент якобы находится на пути в Соединенные Штаты для загрузки нефтью и газом.
"Я думаю, люди понимают, что есть и другие альтернативы проходу через пролив", - заявил он телеканалу NewsNation.
При этом президент добавил, что Ормузский пролив будет открыт в "не столь далеком будущем".
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из десяти пунктов.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.