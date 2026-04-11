Гол Роналду помог "Аль-Насру" продлить победную серию до 16 матчей

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Охдуд" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых голы забили Криштиану Роналду (15-я минута) и Жуан Феликс (47).
Гол стал для Роналду 24-м в текущем чемпионате, он идет третьим в списке бомбардиров турнира. Феликс отличился в 16-й раз.
"Аль-Наср" выиграл 16-й матч подряд с учетом всех турниров, в чемпионате победная серия команды насчитывает 14 встреч. Клуб возглавляет таблицу, набрав 73 очка. "Аль-Охдуд" (16 очков) располагается на предпоследней, 16-й строчке.
Бензема оформил хет-трик в матче "Аль-Хиляля"
8 апреля, 23:25