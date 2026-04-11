Рейтинг@Mail.ru
Гол Роналду помог "Аль-Насру" продлить победную серию до 16 матчей - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:11 11.04.2026
Гол Роналду помог "Аль-Насру" продлить победную серию до 16 матчей

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Охдуд" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых голы забили Криштиану Роналду (15-я минута) и Жуан Феликс (47).
Гол стал для Роналду 24-м в текущем чемпионате, он идет третьим в списке бомбардиров турнира. Феликс отличился в 16-й раз.
"Аль-Наср" выиграл 16-й матч подряд с учетом всех турниров, в чемпионате победная серия команды насчитывает 14 встреч. Клуб возглавляет таблицу, набрав 73 очка. "Аль-Охдуд" (16 очков) располагается на предпоследней, 16-й строчке.
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуЖуан ФеликсАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала