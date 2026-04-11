"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Пассажиров "Аэрофлота" поздравят с Пасхой на рейсах 12 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Во всех классах обслуживания на собственных рейсах* авиакомпании путешественников ждет сладкое угощение.
Подарки к Светлому Христову Воскресению специально для авиакомпании изготовили российские кондитеры.
В классе "Бизнес" пассажирам предложат эксклюзивную пасхальную открытку с натуральным молочным шоколадом. Путешественников классов "Комфорт" и "Эконом" ждут имбирные пряники в виде кулича с теплыми пожеланиями Светлой Пасхи.
В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3 тысячи шоколадных открыток и более 35 тысяч пряников.
Праздник Пасхи в текущем году приходится на 12 апреля.
"Аэрофлот" — крупная российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
*Есть ограничения на ряде рейсов.
 
АэрофлотПасхаАвиасообщениеподарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала