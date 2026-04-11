"Аэрофлот" поздравит пассажиров с Пасхой

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во всех классах обслуживания на собственных рейсах* авиакомпании путешественников ждет сладкое угощение.

Подарки к Светлому Христову Воскресению специально для авиакомпании изготовили российские кондитеры.

В классе "Бизнес" пассажирам предложат эксклюзивную пасхальную открытку с натуральным молочным шоколадом. Путешественников классов "Комфорт" и "Эконом" ждут имбирные пряники в виде кулича с теплыми пожеланиями Светлой Пасхи.

В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3 тысячи шоколадных открыток и более 35 тысяч пряников.

Праздник Пасхи в текущем году приходится на 12 апреля.

"Аэрофлот" — крупная российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году "Аэрофлот" перевез 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.