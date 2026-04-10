Специалист назвал пять способов проверить звонок "из банка"
02:17 10.04.2026 (обновлено: 02:26 10.04.2026)
Специалист назвал пять способов проверить звонок "из банка"

Аналитик Абелев: в случае подозрительного звонка из банка надо прервать разговор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники все чаще звонят россиянам под видом сотрудников банков. О том, как распознать обман и не потерять деньги, агентству “Прайм” рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", кандидат экономических наук Олег Абелев.
Первое — немедленно прервать разговор. Мошенники используют психологическое давление, чтобы выключить критическое мышление. Второе — перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру с карты или сайта. Ни в коем случае не набирайте номер, который вам продиктовали.
«
"Никогда не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения", — предупреждает Абелев.
Также специалист советует проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не совершайте действий под диктовку и не устанавливайте сторонние приложения по просьбе "сотрудника банка". И главное — не бойтесь посоветоваться с близкими. Мошенники часто требуют никому не рассказывать о звонке — это главный признак обмана.
