Специалист назвал пять способов проверить звонок "из банка"

Первое — немедленно прервать разговор. Мошенники используют психологическое давление, чтобы выключить критическое мышление. Второе — перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру с карты или сайта. Ни в коем случае не набирайте номер, который вам продиктовали.

"Никогда не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения", — предупреждает Абелев.

Также специалист советует проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не совершайте действий под диктовку и не устанавливайте сторонние приложения по просьбе "сотрудника банка". И главное — не бойтесь посоветоваться с близкими. Мошенники часто требуют никому не рассказывать о звонке — это главный признак обмана.