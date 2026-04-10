Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло
Теннис
 
15:06 10.04.2026
Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло

Зверев обыграл бразильца Фонсеку и вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу третьей ракетки мира. Фонсека - 40-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут.
В полуфинале Зверев сыграет против победителя встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Янник Синнер (Италия, 2).
ТеннисСпортАТРАлександр ЗверевЯнник СиннерФеликс Оже-Альяссим
 
