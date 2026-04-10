15:26 10.04.2026
Следствие просит арестовать журналиста "Новой газеты"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следствие просит об аресте журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных, сообщили РИА Новости в Тверском районном суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ролдугина", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
