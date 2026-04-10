Жириновский был патриотом своей страны, заявил Володин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом своей страны, вне зависимости от того, под каким углом зрения он выступал, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы в пятницу прибыл в Центральный выставочный зал "Манеж", чтобы осмотреть выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", повествующей о жизненном пути Жириновского.
"Под каким бы вот он (Жириновский - ред.) ни выступал углом зрения, но то, что он государственник, то, что он патриот своей страны, ни у кого не вызывает никаких сомнений", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что Жириновский был талантливым и креативным человеком, умел в любой ситуации привлечь внимание к тому, о чем он говорит.
"Это действительно политик, который чувствовал хорошо людей, которые могли разговаривать с ним на одном языке. И надо сказать, что нам его не хватает", - заключил Володин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Что Жириновский говорил о судьбе мира в 2026 году
20 марта, 17:54