Жириновский был патриотом своей страны, заявил Володин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом своей страны, вне зависимости от того, под каким углом зрения он выступал, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы в пятницу прибыл в Центральный выставочный зал "Манеж", чтобы осмотреть выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР ", повествующей о жизненном пути Жириновского

"Под каким бы вот он (Жириновский - ред.) ни выступал углом зрения, но то, что он государственник, то, что он патриот своей страны, ни у кого не вызывает никаких сомнений", - сказал Володин

Он подчеркнул, что Жириновский был талантливым и креативным человеком, умел в любой ситуации привлечь внимание к тому, о чем он говорит.

"Это действительно политик, который чувствовал хорошо людей, которые могли разговаривать с ним на одном языке. И надо сказать, что нам его не хватает", - заключил Володин.