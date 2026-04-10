Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России установило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России в 2026 году за пределы Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства.

Согласно документу, дополнительная тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы составит 5 миллионов тонн и будет действовать до 30 июня 2026 года включительно. Ее объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз в заявительном порядке.

Отмечается, что мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей, которые смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж. Решение принято с учетом корректировки Росстатом объема валового сбора зерновых культур в 2025 году в сторону увеличения (до 141,2 миллиона тонн) и достаточной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка.

Основная квота на вывоз зерновых была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составляет 20 миллионов тонн в совокупном объеме.

Тарифные квоты не распространяются на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.