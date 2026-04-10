Джабаров назвал слова Зеленского о переговорах с США и Россией болтовней

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рассуждения Владимира Зеленского о переговорах с США и РФ направлены на затягивание времени, он ждет, что сменится администрация Белого дома, но такая Украина никому не нужна, сказал сенатор Владимир Джабаров.

Зеленский считает, что весной и летом Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.

"За этими заявлениями, откровенно говоря, ничего не стоит. Это пустая болтовня. У него главная цель — дождаться смены американской администрации. Он будет ждать результатов выборов в ноябре в американский конгресс, частично надеясь, что (президент США Дональд - ред.) Трамп будет там повержен на этих выборах, его партия. И, (что) он (Трамп – ред.) сразу может политику свою немножко изменить в отношении той же Украины , в сторону благоприятствования Киеву", - сказал политик в эфире телеканала " Россия 24 ".

По мнению Джабарова, Зеленский рассчитывает, что "через два года вообще уйдёт Трамп из Белого дома и опять всё возобновится, как это было до прихода Трампа".

Сенатор полагает, что Зеленский просто не понимает - в нынешнем состоянии Украина никому не нужна. "Он разорил страну, сделал её нищей, и практически эта страна представляет собой какое-то образование совершенно непонятное и непонятно с какими целями. Там даже люди разбегаются, не хотят жить в этой стране, а Зеленский продолжает мечтать о победе над Россией", - добавил он.

И все заявления Зеленского — это блеф, основанный на каких-то высосанных из пальца "данных", которыми он якобы располагает о победе своих войск, о неминуемом поражении России , сказал Джабаров

"Смешно говорить с этим человеком. Комик никогда не станет политиком", - отметил сенатор.

Джабаров также назвал Зеленского "нагловатым человеком"

"Он говорит, что мы будем встречаться с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным поочерёдно с американцами. А он вообще как считает, что президент Путин мечтает с ним встретиться? Ну, во-первых, (Зеленский - ред.) нелегитимен, чего с ним встречаться? Но даже если будет какой-то представитель от Зеленского, от России, с чем он придёт на переговоры?", - задался вопросом парламентарий.

Позиция Зеленского неизменна. Он никуда не собирается уходить. Он хочет сохранить статус-кво, который был до начала специальной военной операции. И он пытается из проигравшей страны превратиться в сторону выигравшую, сказал Джабаров.