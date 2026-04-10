Рейтинг@Mail.ru
Джабаров назвал слова Зеленского о переговорах с США и Россией болтовней - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 10.04.2026 (обновлено: 15:43 10.04.2026)
Джабаров назвал слова Зеленского о переговорах с США и Россией болтовней

Джабаров: Зеленский ждет смены руководства США, рассуждая о переговорах

© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рассуждения Владимира Зеленского о переговорах с США и РФ направлены на затягивание времени, он ждет, что сменится администрация Белого дома, но такая Украина никому не нужна, сказал сенатор Владимир Джабаров.
Зеленский считает, что весной и летом Киев ждет напряженный период на фронте и на переговорном треке по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"За этими заявлениями, откровенно говоря, ничего не стоит. Это пустая болтовня. У него главная цель — дождаться смены американской администрации. Он будет ждать результатов выборов в ноябре в американский конгресс, частично надеясь, что (президент США Дональд - ред.) Трамп будет там повержен на этих выборах, его партия. И, (что) он (Трамп – ред.) сразу может политику свою немножко изменить в отношении той же Украины, в сторону благоприятствования Киеву", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Джабарова, Зеленский рассчитывает, что "через два года вообще уйдёт Трамп из Белого дома и опять всё возобновится, как это было до прихода Трампа".
Сенатор полагает, что Зеленский просто не понимает - в нынешнем состоянии Украина никому не нужна. "Он разорил страну, сделал её нищей, и практически эта страна представляет собой какое-то образование совершенно непонятное и непонятно с какими целями. Там даже люди разбегаются, не хотят жить в этой стране, а Зеленский продолжает мечтать о победе над Россией", - добавил он.
И все заявления Зеленского — это блеф, основанный на каких-то высосанных из пальца "данных", которыми он якобы располагает о победе своих войск, о неминуемом поражении России, сказал Джабаров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Смешно говорить с этим человеком. Комик никогда не станет политиком", - отметил сенатор.
Джабаров также назвал Зеленского "нагловатым человеком"
"Он говорит, что мы будем встречаться с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным поочерёдно с американцами. А он вообще как считает, что президент Путин мечтает с ним встретиться? Ну, во-первых, (Зеленский - ред.) нелегитимен, чего с ним встречаться? Но даже если будет какой-то представитель от Зеленского, от России, с чем он придёт на переговоры?", - задался вопросом парламентарий.
Позиция Зеленского неизменна. Он никуда не собирается уходить. Он хочет сохранить статус-кво, который был до начала специальной военной операции. И он пытается из проигравшей страны превратиться в сторону выигравшую, сказал Джабаров.
"Это его бред, который, честно говоря, пока непонятно на чём основан. Он подзуживает со своими западными союзниками европейскими. Но я думаю, что ничего у него не получится. Это однозначно. С каждым днём украинский режим будет только ослабевать. Я в этом не сомневаюсь", - заключил Джабаров.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала