МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает обогащать себя, пока Украине передают тела военнослужащих ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Пока клоун Рютте и ЕС признают, что Киев не примут в НАТО и не будет никакого ускоренного членства в ЕС, а коррумпированный диктатор Зеленский набивает свои счета в зарубежных банках, на Украину возвращают еще одну тысячу тел украинцев, погибших ради этой бессмысленной аферы", — написал он в соцсети X.
Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.