Раскрыто, как подать заявление на получение "налогового кешбэка"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: сделать это можно с 1 июня до 1 октября, лично подав заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через "Госуслуги", рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.