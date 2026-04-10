Танкисты в Запорожской области разработали новую противодронную защиту
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 10.04.2026
Танкисты в Запорожской области разработали новую противодронную защиту

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Новую противодронную защиту "Ромашка" на замену "Мангалу" разработали танкисты в Запорожской области, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным "Маэстро".
"Это приспособление называется "Ромашка", эксклюзивный вариант, разработанный нашим батальоном", - рассказал танкист.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении
00:32
Защита представляет собой распущенные тросы, соединенные по окружности, что напоминает цветок.
По словам танкиста, кумулятивный снаряд, которым в основном вооружены дроны противника, теряет свою эффективность на расстоянии полутора метров. Он отметил, что "Ромашка" способна выдержать удар 10-15 дронов без ущерба для экипажа и боевой машины.
"Мангалы" расположены слишком близко к броне. Если несколько дронов прилетят в одну и ту же точку, по-любому кумулятивный снаряд пробьет броню танка, естественно, нанесет урон, и задача не будет выполнена", - объяснил замкомандира.
Он добавил, что противодронная броня "Ромашка" по сравнению с "Мангалом" позволяет танку поворачивать башню и не мешает тепловизионным и другим наблюдательным приборам, с помощью которых экипаж танка может проводить разведку и наблюдать за ходом боя.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
ВС России нанесли удары по украинским энергетическим объектам
Вчера, 16:18
 
