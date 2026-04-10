Танкисты в Запорожской области разработали новую противодронную защиту

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Новую противодронную защиту "Ромашка" на замену "Мангалу" разработали танкисты в Запорожской области, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным "Маэстро".

"Это приспособление называется "Ромашка", эксклюзивный вариант, разработанный нашим батальоном", - рассказал танкист.

Защита представляет собой распущенные тросы, соединенные по окружности, что напоминает цветок.

По словам танкиста, кумулятивный снаряд, которым в основном вооружены дроны противника, теряет свою эффективность на расстоянии полутора метров. Он отметил, что "Ромашка" способна выдержать удар 10-15 дронов без ущерба для экипажа и боевой машины.

"Мангалы" расположены слишком близко к броне. Если несколько дронов прилетят в одну и ту же точку, по-любому кумулятивный снаряд пробьет броню танка, естественно, нанесет урон, и задача не будет выполнена", - объяснил замкомандира.