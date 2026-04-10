Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры Заренина - РИА Новости, 10.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:22 10.04.2026
Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры Заренина

Мишустин приостановил работу Заренина из-за ухода на военную службу

Андрей Заренин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Андрей Заренин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому служба замглавы Минцифры Андрея Заренина временно приостанавливается в связи с его уходом на военную службу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Заренин заключил контракт на прохождение службы в добровольческом отряде "Барс-Курск", он возглавит направление БПЛА, сообщал ранее в апреле губернатор региона Александр Хинштейн.
"Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заренина Андрея Александровича в соответствии с пунктом 2 статьи 121 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно федеральному закону, в указанном случае госслужба приостанавливается в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением на службу в войска национальной гвардии РФ по мобилизации или заключением им в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы или войска национальной гвардии РФ.
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах
19 декабря 2025, 21:56
 
