В Запорожье произошла массовая драка при задержании дезертира

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Попытка задержания дезертировавшего украинского военнослужащего привела к массовой драке в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18