Япония не будет отдавать предпочтение украинским дронам при закупках

06:58 10.04.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko — Флаг Японии
ТОКИО, 10 апр — РИА Новости. Япония при закупке вооружений не будет отдавать предпочтение продукции какой-либо конкретной страны, в том числе украинским беспилотникам, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции.
Журналисты спросили министра о сообщениях об инвестициях японских компаний в украинских производителей беспилотников и о возможной закупке Японией украинских дронов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
20 февраля, 14:39
"Что касается возможной закупки украинских дронов в будущем, по общему правилу при приобретении оборудования не отдается предпочтение продукции какой-либо конкретной страны. Мы принимаем решения, исходя из задач по обеспечению безопасности страны, при этом рассматривая необходимые требования, включая стоимость, обслуживание, ремонт и другие факторы, и действуем в соответствии с законодательством через прозрачные процедуры", — ответил министр.
При этом Коидзуми воздержался от комментариев по поводу взаимодействия японских компаний с украинскими предприятиями, но подчеркнул, что укрепление возможностей противодействия беспилотникам является одной из актуальных задач.
"Мы будем рассматривать различные варианты, не ограничиваясь одной страной, и в том числе в сфере беспилотных систем намерены надлежащим образом обеспечивать закупку необходимого для обороны оборудования", — заключил министр.
Ранее в этом месяце стало известно о запуске проекта сотрудничества японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones. В среду в связи с этим посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российский МИД, где ему был заявлен протест.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Захарова прокомментировала запуск проекта Украины и Японии по БПЛА
6 апреля, 16:26
 
