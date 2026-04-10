В Якутске открыли пункт сбора помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане
Республика Саха (Якутия)
 
12:44 10.04.2026
В Якутске открыли пункт сбора помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане

© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Дагестана, где ранее прошли ливни и случились подтопления, сообщает пресс-служба правительства Якутии.
Сбор помощи в Якутске будет проходить в течение недели. Первыми на призыв откликнулись национальные культурные объединения, общины и диаспоры Якутска.
"Передают в основном теплые вещи, генераторы, постельное белье. Первыми откликнулись русская, татарская, армянская, узбекская общины, Союз таджикистанцев, а также работники Дома дружбы народов. Я сейчас обращаюсь к народу нашей республики: давайте поможем нашим братьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в Дагестане. Потому что мы сами не понаслышке знаем, что такое подтопления и их последствия. Это наш долг и проявление нашей дружбы и сострадания", – обратился заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) республики Александр Подголов.
Заместитель муфтия духовного управления мусульман Якутии Нурудин Нурудинов считает, что беда жителей Дагестана сплотила всю страну.
"Якутия не осталась в стороне. Сегодня была объявлена гуманитарная помощь из Якутии. Я очень надеюсь, что люди не останутся равнодушными к этому горю. Перед лицом общей беды мы все должны сплотиться и оказать помощь. Всех еще раз призываю к этому и благодарю каждого", – сказал Нурудинов.
Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Дагестана открыт в Доме дружбы народов Якутии (на первом этаже) по адресу: Якутск, улица Пояркова, дом 4. Режим работы: с 10:00 до 18:00 в рабочие дни. Контактный телефон: 8 914 109 80 47.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика ДагестанНаводнение в Дагестане
 
 
