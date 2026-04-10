В Якутске открыли пункт сбора помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Дагестана, где ранее прошли ливни и случились подтопления, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Сбор помощи в Якутске будет проходить в течение недели. Первыми на призыв откликнулись национальные культурные объединения, общины и диаспоры Якутска.

"Передают в основном теплые вещи, генераторы, постельное белье. Первыми откликнулись русская, татарская, армянская, узбекская общины, Союз таджикистанцев, а также работники Дома дружбы народов. Я сейчас обращаюсь к народу нашей республики: давайте поможем нашим братьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в Дагестане. Потому что мы сами не понаслышке знаем, что такое подтопления и их последствия. Это наш долг и проявление нашей дружбы и сострадания", – обратился заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) республики Александр Подголов.

Заместитель муфтия духовного управления мусульман Якутии Нурудин Нурудинов считает, что беда жителей Дагестана сплотила всю страну.

"Якутия не осталась в стороне. Сегодня была объявлена гуманитарная помощь из Якутии. Я очень надеюсь, что люди не останутся равнодушными к этому горю. Перед лицом общей беды мы все должны сплотиться и оказать помощь. Всех еще раз призываю к этому и благодарю каждого", – сказал Нурудинов.