Власти оценивают ущерб от взрыва на складе во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Власти оценивают ущерб, нанесенный домам, расположенным рядом с местом взрыва на складе во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Сейчас уже комиссии работают, обходят соседние дома. Задача – чтобы к вечеру восстановить выбитые окна, посмотреть предварительный ущерб, восстановить электричество, воду и тепло, естественно", - сказал Меняйло журналистам.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.