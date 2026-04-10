Солдат и офицеров частей ПВО ВСУ переводят в штурмовики

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Около ста солдат и офицеров ВСУ переведены из частей ПВО в Сумскую область, где ими доукомплектовали штурмовые группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Около ста солдат и офицеров 201-й зенитной ракетной бригады ВСУ отправили в Сумскую область, прикомандировав к 103-й отдельной бригаде теробороны ВСУ, командование которой независимо от специальности военнослужащих доукомплектовало ими боевые и штурмовые группы", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, одним из уничтоженных бойцами "Севера" в районе села Будки офицеров ВСУ оказался капитан медицинской службы 201-й бригады Бережнюк.