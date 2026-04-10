Борисенко обсудил с послом Израиля напряженность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом, стороны обсудили сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряжённой военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке
9 апреля, 08:00