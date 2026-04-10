Куренков оценил восстановление районов в Чечне, пострадавших от стихии

ГУДЕРМЕС (Чечня), 10 апр - РИА Новости. Восстановление пострадавших от стихии районов Чечни идет фантастическими темпами, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Мы видим, что благодаря эффективной работе руководства Чеченской республики восстановление пострадавших районов идет высокими темпами. Темпы фантастические", - сказал он.
В Гудермесе сейчас ведется строительство 148 домов для жителей, пострадавших от стихии. Часть из них уже подведена под крышу, другие - на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций. Завершена электрификация, подводят водопровод и газопровод, начата подготовка дорог для асфальтирования. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, их строительство может быть завершено к 9 мая.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня, где произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.