Куренков оценил восстановление районов в Чечне, пострадавших от стихии

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 10.04.2026 (обновлено: 17:49 10.04.2026)
Куренков: восстановление пострадавших районов в Чечне идет высокими темпами

© Фото : МЧС России/MAX
Строительство домов для жителей, пострадавших от подтопления в Чеченской республике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГУДЕРМЕС (Чечня), 10 апр - РИА Новости. Восстановление пострадавших от стихии районов Чечни идет фантастическими темпами, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Мы видим, что благодаря эффективной работе руководства Чеченской республики восстановление пострадавших районов идет высокими темпами. Темпы фантастические", - сказал он.
В Гудермесе сейчас ведется строительство 148 домов для жителей, пострадавших от стихии. Часть из них уже подведена под крышу, другие - на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций. Завершена электрификация, подводят водопровод и газопровод, начата подготовка дорог для асфальтирования. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, их строительство может быть завершено к 9 мая.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня, где произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.
Республика ДагестанРоссияГудермесАлександр КуренковРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала