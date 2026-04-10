Один из пострадавших при взрыве во Владикавказе отказался от госпитализации

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе отказался от госпитализации, в больницах остаются 13 человек, в том числе двое в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.
"Один из пострадавших после осмотра врачей отказался от госпитализации в виду отсутствия показаний, его жизни и здоровью угрозы нет", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в больницах региона остаются 13 пострадавших, среди которых один в крайне тяжелом и один – в тяжелом состоянии. Министерство держит ситуацию на постоянном контроле.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.