Один из пострадавших при взрыве во Владикавказе отказался от госпитализации

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе отказался от госпитализации, в больницах остаются 13 человек, в том числе двое в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.