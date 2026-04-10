НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе выросло до 15, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
"Пока 15 человек пострадало, двое погибли, трое в тяжелом состоянии, один в очень тяжелом, двое детей – состояние стабильное" - сказал Меняйло журналистам.
Взрыв с последующим горением произошел в пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.