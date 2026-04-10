Спасательные службы продолжают разбор завалов после ЧП во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Коммунальные службы и МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП во Владикавказе, привлечено более 50 единиц техники, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Специалисты МЧС и коммунальных служб продолжают разбор завалов на месте происшествия. Привлечено более 50 единиц техники", - сообщил Меняйло в Telegram-канале.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.