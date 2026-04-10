Годовалый ребенок оказался среди пострадавших при ЧП во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опубликовал в своем Telegram-канале список из 14 пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, среди них годовалый ребенок.
Согласно опубликованному списку, девять пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице, трое – в Клинической больнице скорой помощи и два ребенка - в Республиканской детской клинической больнице.
Одному из детей год, другой – 2014 года рождения.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, ранены 14 человек, в том числе двое детей. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.