На месте взрыва во Владикавказе развернули оперативный штаб

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апр - РИА Новости. Оперативный штаб развернут на месте взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"На месте происшествия развернут оперативный штаб. В него вошли представители силовых структур, экстренных служб, правоохранительных органов, а также руководства республики и города", – написал Меняйло.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.