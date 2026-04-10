Некоторые пострадавшие во Владикавказе находятся в крайне тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Четверо из десяти пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, пострадали 10 человек, среди них один ребенок.