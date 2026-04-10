Следствие начало проверку после взрыва во Владикавказе

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, где есть пострадавшие, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Во Владикавказе следователи и криминалисты следственного управления СК России по республике Северная Осетия-Алания выехали на место происшествия по сообщению о хлопке в складском помещении... Следственными органами СК России проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в управлении.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, пострадали восемь человек.