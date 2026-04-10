При ЧП на складе во Владикавказе пострадали четыре человека

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Четыре человека, предварительно, пострадали в результате ЧП в складских помещениях во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением.
"На месте ЧП во Владикавказе работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа. По информации МЧС, мощный хлопок произошёл в складских помещениях на Партизанском переулке. Предварительно известно о четверых пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь". - написал Меняйло в своем Telegram-канале.