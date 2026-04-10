МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет добиться беспорядков в Венгрии, посылая в страну украинцев, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«
"Режим Зеленского посылает своих головорезов в Венгрию, чтобы попытаться организовать майдан", — написал в социальной сети X.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.