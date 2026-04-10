Венгерская полиция обеспечит безопасность у участков в день выборов

БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Главное полицейское управление Венгрии сообщило РИА Новости, что обеспечит присутствие правоохранителей у избирательных участков в день выборов и за день до них, но меры на самих участках будут приниматься только по требованию председателя участковой счетной комиссии.
"Будет обеспечено постоянное присутствие полиции вблизи избирательных участков как за день до выборов, так и в день выборов. Поддержание порядка на избирательном участке является в первую очередь обязанностью председателя участковой счетной комиссии, если председатель потребует действий полиции, полиция обязана принять меры", - говорится в сообщении.
