В венгерской полиции рассказали о подготовке ко дню выборов - РИА Новости, 10.04.2026
11:29 10.04.2026 (обновлено: 11:36 10.04.2026)
Города мира. Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Главное полицейское управление Венгрии сообщило РИА Новости, что в день выборов 12 апреля создаст общенациональный штаб и оперативные штабы в регионах и в подразделениях сил быстрого реагирования, правоохранители будут выполнять свои обязанности необходимыми силами и средствами.
"В день выборов, в воскресенье, 12 апреля 2026 года, полиция создаст общенациональный штаб, а также оперативные штабы подразделений в силах быстрого реагирования, в столичном и областных управлениях", - говорится в сообщении.
В управлении также подчеркнули, что полиция "будет выполнять свои обязанности необходимыми силами и средствами" и независимо от влияния каких-либо политических партий.
