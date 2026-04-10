Венгрия против столкновения НАТО и России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Венгрия не хочет прямого столкновения НАТО и Российской Федерации, поэтому против вступления Украины в Евросоюз, так как это привело бы к третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы ничего не должны украинцам, но проблема в том, что в Брюсселе было принято решение о том, что весь европейский континент должен быть втянут в войну... Пока мы у власти, венгерский народ, венгерская молодежь не будут отправлены на Украину, никого не призовут на украинский фронт", - отметил Сийярто.
Венгерский премьер Виктор Орбан 15 марта подчеркнул, что Брюссель готовит Европу к конфликту, и появление европейских солдат на Украине - вопрос времени. На следующий день он указал, Венгрия единственной из государств-членов ЕС сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта.
Предложение экс-главы НАТО по России шокировало Запад
2 апреля, 17:15