Венгрия против столкновения НАТО и России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Венгрия не хочет прямого столкновения НАТО и Российской Федерации, поэтому против вступления Украины в Евросоюз, так как это привело бы к третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.