Правительство Великобритании готовит страну к войне, считает Дмитриев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что правительство Великобритании готовит страну к переходу к войне.
"Великобритания готовит новый план, чтобы подготовить всю страну к переходу к войне. Сумасшедшие поджигатели войны (премьера Великобритании Кира - ред.) Стармера. Как насчет плана перехода к деэскалации, реэмиграции, миру и процветанию?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее в пятницу начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что министерство обороны королевства намерено обновить руководство по гражданской обороне, последнее издание которого вышло в 1976 году.
