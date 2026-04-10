Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок
02:57 10.04.2026
Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении приблизительно десяти пусковых ракетных установок, с которых велись атаки севера Израиля.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что начала наносить удары по пусковым площадкам ливанского движения "Хезболлах" в Ливане.
Разрушенное здание в Бейруте - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Пезешкиан предупредил о последствиях израильских атак на Ливан
Вчера, 14:50
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве оперативного ответа уничтожила около десяти пусковых установок, которые вечером выпустили ракеты по северному Израилю. В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает искать и обезвреживать дополнительные пусковые установки", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В публикации не уточняется точное место поражения установок, однако прикреплено видео ударов.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения "Хезболлах" и установления мира между странами.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Израиль и Ливан начнут переговоры в США на следующей неделе, пишет Axios
Вчера, 19:22
 
