Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении приблизительно десяти пусковых ракетных установок, с которых велись атаки севера Израиля.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве оперативного ответа уничтожила около десяти пусковых установок, которые вечером выпустили ракеты по северному Израилю. В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает искать и обезвреживать дополнительные пусковые установки", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В публикации не уточняется точное место поражения установок, однако прикреплено видео ударов.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения "Хезболлах" и установления мира между странами.