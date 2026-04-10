МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Я призываю сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью", — написала она в соцсети X.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.