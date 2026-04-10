Рейтинг@Mail.ru
На Украине выступили со срочным призывом из-за ситуации в зоне СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 10.04.2026 (обновлено: 18:53 10.04.2026)
На Украине выступили со срочным призывом из-за ситуации в зоне СВО

Мендель призвала сторонников Украины решить конфликт с РФ дипломатическим путем

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического и рационального подхода к урегулированию конфликта с Россией, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Я призываю сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью", — написала она в соцсети X.
По словам Мендель, Украину спасти может только дипломатический подход к разрешению конфликта с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЮлия МендельВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала