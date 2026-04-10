Медведев рассказал о содержании новых учебников по обществознанию

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новые учебники по обществознанию помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию, в книгах предусмотрены материалы для изучения на уроках и дополнительно, контрольные вопросы и проверочные задания, сообщили РИА Новости в секретариате заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов.

"Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе – философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие", - сказал Медведев, слова которого приводит секретариат.

Заместитель председателя Совбеза РФ добавил, что такие знания составляют основу личности, убеждений, характера и поступков человека, делают его полноценным членом общества, в котором он живет.

"Наша Родина – Россия. Каждый из нас несет в себе частицу ее великой истории, богатой и самобытной культуры, передовой науки, признанной во всем мире. Мы разные, и наш общий опыт складывается из миллионов личных биографий, свершений и надежд", – отметил Медведев.

В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев уверен, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.

"Мы продолжаем традиции многих народов, которые столетиями жили на нашей земле в мире и братстве, защищали ее от врагов, приумножали ее силу и славу. Чтобы вместе строить счастливое будущее России и передать достойное наследие потомкам, мы должны постоянно стремиться к справедливости и правде, признавать и уважать верховенство Закона. Делать все, чтобы "не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла" - как писал еще в XIV веке великий князь Московский и великий князь Владимирский Симеон Гордый. Не случайно заключительная глава учебника носит название "Россия на пути в будущее". Уверен, что полученные знания станут для современных школьников достойным ориентиром на этом пути", - сказал Медведев.

Обновленная линейка государственных учебных пособий по обществознанию для учащихся 9-11 классов разработана авторским коллективом под руководством помощника президента РФ, доктора исторических наук Владимира Мединского и включена в федеральный перечень учебников министерством просвещения РФ.