История серийного убийцы из Испании, которого поймали благодаря соцсетям

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. История Хосе Хурадо Монтильи, известного как Динамита Монтилья, больше похожа на сюжет криминального сериала, чем на реальность. Он отсидел 28 лет за четыре убийства, вышел на свободу и продолжил убивать, параллельно публикуя видео в TikTok.

Какие доказательства нашли в его социальных сетях?

"Она была моей подругой"

Эстер Эстепа, 42-летняя жительница Севильи, пропала без вести в августе 2023 года в городе Гандия, провинция Валенсия. Последним, кто видел ее живой, был 63-летний Хосе Хурадо Монтилья. В своих видео в TikTok он притворялся обеспокоенным другом, публикуя трогательные обращения

"Эстер, пожалуйста, дай нам знать, что ты жива… Мы все волнуемся. Ты знаешь, как я переживаю".

Мать Эстер, Мария Эстепа верила в его искренность.

Позже на телефоне Монтильи полиция нашла семь фотографий обнаженного тела Эстер со следами насилия. Метаданные подтвердили: снимки были сделаны в день ее исчезновения и в том же месте, где позже были найдены останки.

После предъявленных убийце обвинений в интервью испанским СМИ мать погибшей сказала : "Это было жестоко — наблюдать, как он играет в сочувствие, зная, что сделал с моей дочерью. Он даже звонил мне, спрашивал, не появилась ли она. А сам все это время хранил фотографии ее тела на телефоне".

© Netflix (2026) Кадр из сериала "Убийца из Тиктока" © Netflix (2026) Кадр из сериала "Убийца из Тиктока"

Соцсети серийного убийцы

Хосе Хурадо Монтилья отбыл 28 лет за четыре убийства, совершенные в 1980-х в Малаге. Он был приговорен к 123 годам тюрьмы, но благодаря отмене "доктрины Паро" (юридической нормы, ограничивающей условно-досрочное освобождение для особо опасных преступников) вышел на свободу в декабре 2013 года, отсидев 28 лет.

На свободе Монтилья не стал скрываться. Вместо этого он завел аккаунт в TikTok, где под ником DinamitaJuradoMontilla начал публиковать видео о своих путешествиях по Испании. Его аккаунт насчитывал почти четыре тысячи подписчиков.

В своих роликах Монтилья рассказывал о своей "простой жизни" под музыку Хулио Иглесиаса и даже объяснял причины тюремного заключения, не скрывая своего прошлого.

В мае 2024 года Монтилья был задержан в баре "Бенито" в Бадахосе. При нем нашли не только телефон с фотографиями тела Эстер, но и распятие , которое, возможно, стало орудием убийства. В пользу этой версии говорит крестообразный след на черепе жертвы.

Психологический портрет: кто такой Динамита Монтилья?

Монтилья не был типичным серийным убийцей. Он не скрывал своего прошлого, а наоборот — рассказывал о нем в TikTok. Психологи, изучавшие его дело, отмечают , что он искал внимание и признание, даже несмотря на свои преступления.

"Он как будто хотел, чтобы его поймали. Он оставлял слишком много улик, слишком открыто вел себя в Сети. Это нетипичное поведение для серийного убийцы".

Измотанный и вооруженный

В 2022 году Монтилья застрелил 21-летнего студента Давида. Он успел отправить отцу сообщение в WhatsApp, в котором поделился тем, что встретил на семейном участке старика, который выглядел "измотанным" и был вооружен ружьем. Давид дал ему воды, и у них состоялся короткий разговор.

Через несколько часов Давид был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в голову. ДНК с места преступления помогла идентифицировать убийцу, но даже это удалось с трудом: преступник сменил фамилию. Несколько лет ушло на то, чтобы отследить родословную подозреваемого по ДНК и выйти на след Динамиты Монтильи. В мае 2024-го его заключили под стражу, а в 2025-м на предварительном слушании прокурор потребовал 26 лет тюремного заключения. Суд должен состояться в 2026 году.

Монтилья действовал по одной и той же схеме: притворялся безобидным стариком, просящим помощи или компании. Так он познакомился с Эстер — предложил ей совместный поход, а затем убил и ее.

Как убийца стал звездой криминального мира

Сейчас Монтилья обвиняется в шести убийствах. Новое судебно-медицинское заключение доказало, что над Эстер надругались при жизни, а не посмертно, как предполагалось ранее. Это означает, что убийце теперь грозит пожизненное заключение. Суд по прежнему запланирован на 2026 год.