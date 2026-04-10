Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 10.04.2026 (обновлено: 17:24 10.04.2026)

"Это стало роковой ошибкой". Что погубило туристов на Камчатке

Пострадавших эвакуируют
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Анастасия Савенкова. В районе Авачинского перевала завершилась спасательная операция по поиску семерых туристов. Пятерых нашли живыми, двое погибли. Следственный комитет открыл уголовное дело. Что послужило причиной трагедии — разбиралось РИА Новости.

"Ушли и не вернулись"

В двухнедельный тур по Камчатскому краю 28 марта отправились девять человек из Санкт-Петербурга и Череповца в возрасте от 21 до 31 года. Маршрут — от кордона Пиначево Елизовского района через Налычевский парк.
Поиски туристов
По версии СК, 3 апреля на Таловском кордоне между туристами возник конфликт и они разделились. Двое, в том числе руководитель группы, продолжили движение к Семеновскому кордону, забрав с собой единственную палатку и спутниковый телефон.
Остальные семеро отправились к Авачинскому перевалу. Планировали добраться туда за день и через неделю вернуться в Петропавловск-Камчатский. Однако группа перестала выходить на связь. Последний раз их видели 7 апреля у реки Шумной — в стороне от маршрута.
Организатор похода сообщила о пропаже группы в ночь на 10 апреля. Сотрудники МЧС и парка "Вулканы Камчатки", краевые спасатели КГКУ "ЦОД", волонтеры выдвинулись на снегоходах по нескольким маршрутам. Подключили к поискам и вертолет Ми-8.
Тем временем двое отделившихся туристов сообщили о своем местонахождении, у них все было в порядке.
Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев позже уточнил, что в районе поисков шел мокрый снег, была низовая метель и ночью температура опустилась ниже нуля.
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Спасательная операция продолжалась около семи часов. Нашли всех, но двое погибли. У остальных тяжелые обморожения.

"За две минуты промокнешь насквозь"

Профессиональный гид Игорь К. регулярно проводит джип-туры в этих местах. Двадцать восьмого марта он встретил этих туристов, возвращаясь из учебного похода. Тогда группа была в полном составе.
“Бодрые и "заряженные", хорошо экипированы", — говорит гид.
По его мнению, причина трагедии — конфликт.
"Старшим руководителем у них была 23-летняя девушка. С ней и поругались. Как я понимаю, она из-за погодных условий хотела изменить маршрут. Как раз 8 апреля пурга была. Но остальные не захотели и отделились, — говорит Игорь. — Всегда нужно слушать старшего. Конечно, человек может ошибаться: неправильно оценивать погоду или лавинную опасность. Тогда нужно совместно обсуждать это с руководителем и принимать дальнейшее решение. И ни в коем случае не разделяться".
Поиски туристов
Собеседник РИА Новости объясняет, что Авачинский перевал находится между двумя вулканами. Высота — около 900 метров над уровнем моря, постоянный ветер. Снегопад всегда превращается в сильную пургу. В таких условиях человек промокает насквозь за пару минут, а затем покрывается льдом.
Также Игорь подчеркивает, что на Авачинском перевале гораздо опаснее, чем на Семеновском кордоне: нет домиков, где можно было бы переночевать.
"Идти на перевал без палатки — глупость. Повезло еще, что не все погибли. За перевалом есть безопасные места. Однако они туда не добрались. Была бы палатка — укрылись бы в ней в спальных мешках, переждали непогоду. Совсем неподготовленными оказались”, — вздыхает гид.

"Ведется расследование"

Выживших туристов доставили в Елизово. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев указал на пренебрежение элементарными правилами и напомнил о важности регистрации туристических групп. Двое туристов, следовавших другим маршрутом, вышли в Пиначево, добавил он. Пропавших без вести нет.
Пострадавшим оказывают помощь
СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело о гибели людей. Расследование ведется по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Елизовская городская прокуратура, в свою очередь, проводит проверку действий организатора похода и соблюдения законодательства о безопасности услуг.
 
Камчатский крайКамчаткаСанкт-ПетербургСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала