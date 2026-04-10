"Это стало роковой ошибкой". Что погубило туристов на Камчатке

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Анастасия Савенкова. В районе Авачинского перевала завершилась спасательная операция по поиску семерых туристов. Пятерых нашли живыми, двое погибли. Следственный комитет открыл уголовное дело. Что послужило причиной трагедии — разбиралось РИА Новости.

"Ушли и не вернулись"

В двухнедельный тур по Камчатскому краю 28 марта отправились девять человек из Санкт-Петербурга и Череповца в возрасте от 21 до 31 года. Маршрут — от кордона Пиначево Елизовского района через Налычевский парк.

По версии СК, 3 апреля на Таловском кордоне между туристами возник конфликт и они разделились. Двое, в том числе руководитель группы, продолжили движение к Семеновскому кордону, забрав с собой единственную палатку и спутниковый телефон.

Остальные семеро отправились к Авачинскому перевалу. Планировали добраться туда за день и через неделю вернуться в Петропавловск-Камчатский. Однако группа перестала выходить на связь. Последний раз их видели 7 апреля у реки Шумной — в стороне от маршрута.

Организатор похода сообщила о пропаже группы в ночь на 10 апреля. Сотрудники МЧС и парка "Вулканы Камчатки", краевые спасатели КГКУ "ЦОД", волонтеры выдвинулись на снегоходах по нескольким маршрутам. Подключили к поискам и вертолет Ми-8.

Тем временем двое отделившихся туристов сообщили о своем местонахождении, у них все было в порядке.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев позже уточнил, что в районе поисков шел мокрый снег, была низовая метель и ночью температура опустилась ниже нуля.

Спасательная операция продолжалась около семи часов. Нашли всех, но двое погибли. У остальных тяжелые обморожения.

"За две минуты промокнешь насквозь"

Профессиональный гид Игорь К. регулярно проводит джип-туры в этих местах. Двадцать восьмого марта он встретил этих туристов, возвращаясь из учебного похода. Тогда группа была в полном составе.

“Бодрые и "заряженные", хорошо экипированы", — говорит гид.

По его мнению, причина трагедии — конфликт.

"Старшим руководителем у них была 23-летняя девушка. С ней и поругались. Как я понимаю, она из-за погодных условий хотела изменить маршрут. Как раз 8 апреля пурга была. Но остальные не захотели и отделились, — говорит Игорь. — Всегда нужно слушать старшего. Конечно, человек может ошибаться: неправильно оценивать погоду или лавинную опасность. Тогда нужно совместно обсуждать это с руководителем и принимать дальнейшее решение. И ни в коем случае не разделяться".

Собеседник РИА Новости объясняет, что Авачинский перевал находится между двумя вулканами. Высота — около 900 метров над уровнем моря, постоянный ветер. Снегопад всегда превращается в сильную пургу. В таких условиях человек промокает насквозь за пару минут, а затем покрывается льдом.

Также Игорь подчеркивает, что на Авачинском перевале гораздо опаснее, чем на Семеновском кордоне: нет домиков, где можно было бы переночевать.

"Идти на перевал без палатки — глупость. Повезло еще, что не все погибли. За перевалом есть безопасные места. Однако они туда не добрались. Была бы палатка — укрылись бы в ней в спальных мешках, переждали непогоду. Совсем неподготовленными оказались”, — вздыхает гид.

"Ведется расследование"

Выживших туристов доставили в Елизово. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев указал на пренебрежение элементарными правилами и напомнил о важности регистрации туристических групп. Двое туристов, следовавших другим маршрутом, вышли в Пиначево, добавил он. Пропавших без вести нет.

СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело о гибели людей. Расследование ведется по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.