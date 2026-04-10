Минздрав рассказал о состоянии туристов, пострадавших на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости . Пострадавшие на Камчатке туристы, которых после эвакуации с Авачинского перевала доставили в краевую больницу, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.