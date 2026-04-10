Минздрав рассказал о состоянии туристов, пострадавших на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Пострадавшие на Камчатке туристы, которых после эвакуации с Авачинского перевала доставили в краевую больницу, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Они находятся в среднетяжелом состоянии", - сказали в ведомстве.
Ранее глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщал, что двое погибших туристов - 2001 и 2003 годов рождения, еще один получил сильные обморожения. Пятерых доставили спасатели и волонтеры на базу у подножия Авачинского вулкана, откуда их позже эвакуировали вертолетом. Еще двое участников похода, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в поселок Пиначево.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (со всем необходимым снаряжением) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолет МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.