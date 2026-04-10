Названа причина гибели туристов на Камчатке - РИА Новости, 10.04.2026
07:59 10.04.2026 (обновлено: 11:50 10.04.2026)
Названа причина гибели туристов на Камчатке

Причиной гибели туристов на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев связал трагедию, в результате которой двое туристов погибли, а один получил обморожения, с пренебрежением элементарными правилами безопасности.
"Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности", - написал Лебедев на странице во "ВКонтакте".
По словам министра, спасательная операция завершается. Судьба всех девятерых членов зарегистрированной тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять человек находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер. Двоих погибших также вывезут. Ещё двое туристов, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в посёлок Пиначево.
Министр также подчеркнул, что регистрация тургруппы спасла жизни и поблагодарил спасателей, работников парка и волонтёров за грамотные и решительные действия.
Ранее Лебедев сообщал, что семеро путешественников, которые приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга и Череповца, не выходят на связь с 7 апреля. По данным спасателей, это опытные лыжники и туристы, имеющие опыт зимних походов в разных климатических условиях. Однако у них нет палатки и спутникового телефона — необходимого средства связи в местах без мобильного покрытия.
Как ранее сообщал министр, группа из девяти туристов вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего туристы разделились. Двое остались на Семёновском кордоне. Семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. Седьмого апреля связь с ними прервалась.
Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
