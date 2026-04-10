Названа причина гибели туристов на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев связал трагедию, в результате которой двое туристов погибли, а один получил обморожения, с пренебрежением элементарными правилами безопасности.

"Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности", - написал Лебедев на странице во " ВКонтакте ".

По словам министра, спасательная операция завершается. Судьба всех девятерых членов зарегистрированной тургруппы известна. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один турист с обморожениями. Пять человек находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер. Двоих погибших также вывезут. Ещё двое туристов, продолжавших следовать маршруту, благополучно вышли в посёлок Пиначево.

Министр также подчеркнул, что регистрация тургруппы спасла жизни и поблагодарил спасателей, работников парка и волонтёров за грамотные и решительные действия.

Ранее Лебедев сообщал, что семеро путешественников, которые приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга Череповца , не выходят на связь с 7 апреля. По данным спасателей, это опытные лыжники и туристы, имеющие опыт зимних походов в разных климатических условиях. Однако у них нет палатки и спутникового телефона — необходимого средства связи в местах без мобильного покрытия.

Как ранее сообщал министр, группа из девяти туристов вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего туристы разделились. Двое остались на Семёновском кордоне. Семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. Седьмого апреля связь с ними прервалась.