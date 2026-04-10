На Камчатке нашли пропавших туристов, среди них есть погибшие

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. На Камчатке нашли пропавших туристов, двое из них погибли, сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев.
"Спасательная операция завершается. <...> Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. <...> Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности", — написал он на странице во "ВКонтакте".
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Вертолет МЧС уже эвакуировал пятерых выживших. У них сильное обморожение, сейчас их осматривают медики.
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Группа из девяти туристов пошла в поход 28 марта и должна была вернуться до 10 апреля. По данным СК, они решили разделиться у руки Шумной: двое остались на Семеновском кордоне, остальные семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу и пропали.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.