Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке нашли пропавших туристов, среди них есть погибшие - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 10.04.2026 (обновлено: 09:49 10.04.2026)
На Камчатке нашли пропавших туристов, среди них есть погибшие

На Камчатке нашли пропавших туристов, двое из них погибли

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. На Камчатке нашли пропавших туристов, двое из них погибли, сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев.
"Спасательная операция завершается. <...> Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. <...> Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности", — написал он на странице во "ВКонтакте".
Вертолет МЧС уже эвакуировал пятерых выживших. У них сильное обморожение, сейчас их осматривают медики.
Группа из девяти туристов пошла в поход 28 марта и должна была вернуться до 10 апреля. По данным СК, они решили разделиться у руки Шумной: двое остались на Семеновском кордоне, остальные семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу и пропали.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала