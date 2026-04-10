03:50 10.04.2026 (обновлено: 09:52 10.04.2026)
В МЧС рассказали, откуда приехали пропавшие на Камчатке туристы

Пропавшие на Камчатке туристы оказались жителями Санкт-Петербурга и Череповца

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAXСпасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Семеро туристов, которые не выходят на связь в районе Авачинского перевала на Камчатке, приехали путешествовать по региону из Санкт-Петербурга и Череповца, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"Эти туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга и Череповца", — рассказали спасатели.
Как пояснили в ведомстве, поводом для поисков стало отсутствие у пропавших палатки и спутникового телефона — необходимого средства связи в местах, где нет мобильного покрытия.
"При наличии этих средств оснований для тревоги у нас бы не было, потому что возвращение туристов в Петропавловск-Камчатский было запланировано на 10 апреля плюс один резервный день", — отметили в ведомстве.
Начальник поисково-спасательного отряда главного управления МЧС Сергей Марков рассказал, что потерявшиеся — опытные лыжники и туристы, имеющие опыт зимних походов в разных климатических условиях.
"Возможно, они переждали пургу в пещерах и сейчас движутся в нашу сторону", — сказал поисковик на платформе Max.
Тем временем поиски продолжаются. Ранее министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщал, что спасатели выдвинулись по трём направлениям: три человека на двух снегоходах идут через Авачинский перевал, ещё два спасателя — через Корякский перевал. Инспекторы природного парка "Налычевский" вышли с кордона в район водопада на реке Шумной, где туристов видели в последний раз, а на усиление к ним направились ещё два инспектора из посёлка Пиначево. В резерве — силы ПСО ГУ и КГКУ "ЦОД", а также сотрудники службы охраны камчатских лесов.
Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения туристов по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее глава краевого МЧС сообщал, что группа из семи человек без палатки и спутникового телефона продолжила движение к Авачинскому перевалу после того, как 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт и туристы разделились. Двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне. Во вторник семерых видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольная дата возвращения — 10 апреля. По словам Лебедева, есть риск, что в среду они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть.
