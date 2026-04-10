В МЧС рассказали, откуда приехали пропавшие на Камчатке туристы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Семеро туристов, которые не выходят на связь в районе Авачинского перевала на Камчатке, приехали путешествовать по региону из Санкт-Петербурга и Череповца, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Как пояснили в ведомстве, поводом для поисков стало отсутствие у пропавших палатки и спутникового телефона — необходимого средства связи в местах, где нет мобильного покрытия.

Ранее глава краевого МЧС сообщал, что группа из семи человек без палатки и спутникового телефона продолжила движение к Авачинскому перевалу после того, как 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт и туристы разделились. Двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне. Во вторник семерых видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольная дата возвращения — 10 апреля. По словам Лебедева, есть риск, что в среду они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть.