В США бензин подешевел после прекращения огня в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Цены на бензин в США в пятницу понизились на фоне прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации.

В среднем по стране цена галлона бензина самой простой категории Regular за сутки понизилась почти на 1,3 цента и теперь составляет 4,153 доллара за галлон (3,8 литра) или около 85 рублей за литр.

В то же время более дорогие марки топлива подешевели меньше. В частности, заправка бензином премиальной категории стала дешевле на 0,008 цента и обойдется автовладельцам в США в 5,033 доллара за галлон или около 103 рублей за литр.

Лидировать в плане цен продолжает Калифорния, где галлон топлива теперь подешевел до 5,916 долларов. На Гавайях и в штатах Вашингтон, Орегон, и Невада бензин также стоит свыше 5 долларов.

Лучше всех в этом плане живется автомобилистам Оклахомы. Там галлон бензина, несмотря на незначительное подорожание, стоит меньше 3,5 долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.

Рост цен на бензин ранее наблюдался в большинстве стран мира - из-за эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.