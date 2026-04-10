Трамп назвал действия Ирана по транзиту нефти нарушением договоренностей

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что действия Ирана по теме пропуска судов с нефтью через Ормузский пролив нарушают договоренности в рамках двухнедельного перемирия.
"Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели, условием которого со стороны Вашингтона стало возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.