В Новой Таволжанке при обстреле погибла женщина

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Женщина погибла в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При очередной атаке ВСУ погибла мирная жительница. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрела от полученных ранений женщина скончалась на месте", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.
