Т-Инвестиции запустили фонд инвестиций в индустриальную недвижимость - РИА Новости, 10.04.2026
15:12 10.04.2026
Т-Инвестиции запустили фонд инвестиций в индустриальную недвижимость

Мужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Т-Инвестиции запустили новый закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Индустриальный", инструмент предназначен только для квалифицированных инвесторов, сообщает Т-Банк.
Стратегия фонда предполагает приобретение складских и логистических комплексов класса А, которые уже сданы в долгосрочную аренду. Целевые регионы — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Как отмечается в сообщении, ключевыми критериями выбора арендатора являются финансовая стабильность компании с годовой выручкой свыше 2 миллиардов рублей, долгосрочный договор аренды сроком свыше 5 лет, ежегодная индексация арендных платежей на сумму не менее индекса потребительских цен в рамках договора. Управлением активами фонда занимается УК "Т-Капитал".
Целевой размер фонда составляет 20 миллиардов рублей, период формирования целевых активов фонда - 2026–2027 годы, срок действия стратегии фонда - до 2036 года. Через 10 лет активы будут проданы, деятельность ЗПИФ прекращена, а полученные от реализации активов денежные средства — распределены между инвесторами.
 
