Т-Инвестиции запустили фонд инвестиций в индустриальную недвижимость

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Т-Инвестиции запустили новый закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Индустриальный", инструмент предназначен только для квалифицированных инвесторов, сообщает Т-Банк.

Стратегия фонда предполагает приобретение складских и логистических комплексов класса А, которые уже сданы в долгосрочную аренду. Целевые регионы — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Как отмечается в сообщении, ключевыми критериями выбора арендатора являются финансовая стабильность компании с годовой выручкой свыше 2 миллиардов рублей, долгосрочный договор аренды сроком свыше 5 лет, ежегодная индексация арендных платежей на сумму не менее индекса потребительских цен в рамках договора. Управлением активами фонда занимается УК "Т-Капитал".