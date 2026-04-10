Священник объяснил, почему в Великую пятницу не служат литургию
01:04 10.04.2026
Священник объяснил, почему в Великую пятницу не служат литургию

Протоиерей Козлов: в Великую пятницу нет литургии - в этот день распяли Христа

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Великую пятницу в храмах не служат литургию – по сути праздничное богослужение, так как вспоминают распятие Господа Иисуса Христа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
"Великая пятница (в этом году 10 апреля) – день, когда вспоминают распятие Господа Иисуса Христа. И ради величия и трагичности этого события не полагается совершать литургию – по сути праздничное богослужение", – сказал отец Максим Козлов.
По его словам, в храмах в этот день совершают три богослужения: утром – часы Великой пятницы, когда еще раз после четверга читают главные тексты о последних днях жизни Спасителя. "Около двух часов дня в пятницу совершают вечерню с выносом в центр храма плащаницы – изображения тела спасителя, лежащего во гробе. На этой службе читается "Плач Божьей Матери у Креста Спасителя", когда вместе с Богородицей весь человеческий род произносит погребальную песню о Христе, лежащем во гробе", – пояснил священник.
А около 6 вечера в пятницу или в ночь с пятницы на субботу в храмах совершают богослужение, связанное со следующим днем – Великой Субботой. "Священники выходят к плащанице в центр храма и совершают погребальные статии, воспевая подвиг Спасителя, ради нас сошедшего во гроб, то есть по человечеству вкусившего смерть. В конце этого богослужения совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей, в воспоминание того, как Спасителя погребли в пещере", – заключил собеседник агентства.
Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят православные христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери – последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.
