Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 1310 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1310 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 129 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 апреля.
Отмечается, что подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
